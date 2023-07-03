Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 8 Pertimbangan Sebelum Pindah Kerja, Awas Salah Ambil Keputusan!

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |22:01 WIB
Daftar 8 Pertimbangan Sebelum Pindah Kerja, Awas Salah Ambil Keputusan!
Pekerja. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pekerja yang sedang mencari pekerjaan baru tentu sudah mempertimbangkan banyak hal sampai memutuskan ingin pindah kerja. Mulai dari jarak kantor, gaji lebih baik hingga sistem kerja.

Apalagi jika ada tawaran pekerjaan baru. Pastinya berbagai pertimbangan ini harus terlebih dahulu dimatangkan sebelum memutuskan harus pindah atau tidak.

 BACA JUGA:

Melansir dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (3/7/2023), berikut 8 faktor pertimbangan sebelum mengambil pekerjaan baru.

1. Jarak kantor dekat rumah

2. Gaji lebih baik

3. Tantangan lebih besar

 BACA JUGA:

4. Jabatan lebih baik

5. Sesuai kompetensi

6. Sistem dan jam kerja lebih fleksibel

7. Dampak ke keluarga

8. Sesuai kata hati

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172823/tenaga_kerja-WT1E_large.jpg
10 Juta Orang Butuh Pekerjaan Tiap Tahun, Angka Pengangguran Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172822/gen_z-MoUF_large.jpg
Gen Z Sulit Dapat Pekerjaan, Kemnaker: Soft Skill Agak Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171073/skck-gAv9_large.jpg
Bolehkah Perpanjang SKCK di Kota Lain? Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169270/kerja-Vbnw_large.jpg
Ini Aturan Larangan Diskriminasi Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Tak Ada Lagi Batas Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166947/said_iqbal-rEnf_large.jpg
Bos Buruh Merapat ke Istana, Tagih 6 Tuntutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163629/wamenaker-0d6C_large.jpg
Parah, Wamenaker Temukan Pekerja yang Magang 9 Tahun di Cikarang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement