Jalan Tol Jakarta-Cikampek Direkontruksi di 5 Titik

JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan pekerjaan rekonstruksi di total lima titik ruas Tol Jakarta-Cikampek untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan sekaligus pemenuhan standar pelayanan minimal Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Selama proses pekerjaan berlangsung, ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta maupun arah Cikampek tetap beroperasi secara normal," kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Amri Sanusi, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/7/2023).

Dia merinci perbaikan jalan titik pertama dilakukan sepanjang 55 meter di Kilometer (Km) 13+815 sampai dengan Km 13+750 pada bahu luar arah Jakarta dan mulai dikerjakan sejak Jumat (7/7) pukul 21.00 WIB hingga Minggu (9/7/2023) pukul 24.00 WIB.

Sehari setelah itu atau Senin (10/7) mulai pukul 08.00 pekerjaan dilanjutkan di Km 11+090 sampai Km 11+290 dan Km 22+575 hingga Km 22+703 pada lajur 4 arah Cikampek dengan estimasi selesai dikerjakan pada Selasa (11/7) pukul 06.00 WIB.

Pekerjaan perawatan jalan juga dilakukan di Km 26+261 sampai Km 26+233 lajur 1 dan bahu luar arah Jakarta serta Km 26-261 hingga Km 26+231 lajur 1 dan lajur 2 arah Jakarta dan mulai dikerjakan Senin (10/7/2023) pukul 10.00 WIB hingga Minggu (16/7) pukul 05.00 WIB.