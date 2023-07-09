Pembangunan Jalan Tol Seksi 3B Balikpapan-IKN Nusantara Capai 25%

JAKARTA – Kementerian PUPR menyatakan Jalan Tol IKN Nusantara Seksi 3B yang nanti akan menghubungkan antara Balikpapan dengan Ibu Kota baru tersebut.

Melansir dari instagram @kemenpupr Minggu (9/7/2023), Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga memaparkan bahwa progres pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3B di daerah zona 6 telah mencapai sekitar 25%.

Daerah 3B menjadi salah satu akses tol yang nanti akan menghubungkan antara Balikpapan dengan IKN Nusantara.

Danis menjelaskan berbagai progres yang telah dicapai selama pembangunan.

"Kita lihat progres pekerjaan utama tadi sebelah sana terdapat pekerjaan pile slab, struktur untuk mendekatkan jalan ini sampai sana kemudian badan jalan di tempat saya berdiri, kemudian lereng-lereng," ujar Danis.