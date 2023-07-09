Advertisement
PROPERTY

Pernyataan Buro Happold: Pembangunan JIS Tak Sesuai Panduan Kami

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:48 WIB
Stadion JIS
JAKARTA - Perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultansi asal Inggris, Buro Hapold mengklarifikasi peran dan kontribusi perusahaan dalam Proyek Jakarta International Stadium (JIS).

Dikutip rilis yang diterima Okezone, Mingggu (9/7/2023) Buro Happold tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Lebih lanjut, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.

Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019.

Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).

Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Selanjutnya, setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Buro Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, yang dalam hal ini adalah konsultan yang ditunjuk Jakkon.

1 2
