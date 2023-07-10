Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Awal Pekan, Cek Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:33 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Awal Pekan, Cek Saham Pilihannya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan.

Adapun pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.711 – 6.800.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, koreksi sehat terjadi pada perdagangan hari Jumat pekan lalu.

Jika diperhatikan, memang karena posisi IHSG menyentuh supply zone sehingga terjadi aksi profit taking.

"Ada banyak saham yang bisa dibeli dalam kondisi pelemahan terbatas seperti ini. Khususnya yang dalam kondisi pelemahan terbatas masih terukur pada indikator MA5 dan MA20 untuk trend following," tulis William dalam analisisnya, Senin (10/7/2023).

Menurut William, jika Anda menemukan saham-saham big caps dengan net buy investor asing sejak awal bulan Juli 2023, saham tersebut bisa jadi pilihan juga.

"Nilai transaksi harian, sudah lebih bagus dengan kondisi stabil di area 9T," kata dia.

Secara faktor teknikal, konfirmasi pola bullish flag, IHSG mencoba menguat menguji level 6.800 sebagai resistance psikologis.

"Mendekati pengujian resistance biasanya memang ada aksi profit taking dari pelaku pasar yang berjaga mengamankan profit supaya tidak terjadi pelemahan harga," ujarnya.

