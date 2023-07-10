Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat untuk menguji kembali rentang area 6.767-6.841.
"Namun demikian, dapat dicermati akan adanya lanjutan koreksi IHSG yang akan menguji 6.677-6.696," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (10/7/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.703, 6.622 dan resistance 6.772, 6.810.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- BRPT - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 740-760
Target Price: 795, 845
Stoploss: below 730
- IMJS - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 340-354
Target Price: 376, 400
Stoploss: below 328