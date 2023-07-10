Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat untuk menguji kembali rentang area 6.767-6.841.

"Namun demikian, dapat dicermati akan adanya lanjutan koreksi IHSG yang akan menguji 6.677-6.696," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (10/7/2023).

BACA JUGA:

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.703, 6.622 dan resistance 6.772, 6.810.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

BACA JUGA:

- BRPT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 740-760

Target Price: 795, 845

Stoploss: below 730

- IMJS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 340-354

Target Price: 376, 400

Stoploss: below 328