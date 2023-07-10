Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Meroket ke 6.731 di Akhir Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:48 WIB
IHSG Meroket ke 6.731 di Akhir Perdagangan
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 14,57 poin atau 0,22% ke level 6.731,03 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Senin (10/7/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 290 saham menguat, 221 saham melemah dan 223 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,3 triliun dari 23,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,15% ke 949,161, indeks JII menguat 0,08% ke 551,772, indeks IDX30 menguat 0,18% ke 492,726 dan indeks MNC36 menguat 0,27% ke 361,845.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 1,1%, industri 0,47%, non siklikal 0,4%, kesehatan 0,14%, keuangan 0,09%, properti 1,92%, teknologi 0,55%, infrastruktur 0,07%, transportasi 0,26%. Sedangkan yang melemah ada sektor bahan baku 0,11%, siklikal 0,52%, teknologi 0,76%, infrastruktur 0,52%, transportasi 0,12%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 34,55% di Rp148, PT Carsurin Tbk (CRSN) naik 14,40% di Rp143 dan PT Wdiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) menguat 10,00% di Rp110.

Halaman:
1 2
