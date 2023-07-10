Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 UMKM Segera IPO di Bursa Efek Indonesia

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:11 WIB
10 UMKM Segera IPO di Bursa Efek Indonesia
10 UMKM Siap IPO di BEI. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menargetkan 10 perusahaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat melangsungkan Initial Public Offering (IPO) sampai 2024.

"Kami dengan bursa menarget 10 perusahaan UMKM yang listing (sampai 2024), kita ada kerjasama untuk inkubasi mereka. Hari ini senang Teguk (waralaba minuman) sudah masuk (BEI) dan respons marketnya luar biasa, jadi kita optimislah perusahaan-perusahaan kecil menengah yang go public," ujar Teten, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dengan target tersebut, pihaknya bersama BEI akan terus melakukan pendampingan terhadap UMKM yang berkeinginan untuk menjadi perusahaan publik di pasar modal Indonesia.

“Kita optimis, perusahaan- perusahaan kecil dan menengah yang go public ini menurut saya harus terus kita dorong, karena struktur ekonomi kita masih dominan mikro dan informal yang sampai 96 persen,” ujar Teten.

Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng Securities Crowdfunding (SCF) dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM.

“Sudah ada 10 kita dampingi. Harapan kita ada perbaikan struktur ekonomi kita, supaya yang menengah semakin besar,” ujar Teten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176758/umkm_ri-7H9x_large.jpg
Cara BUMN Bikin UMKM Papua Naik Kelas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/455/3174141/motogp-5CGs_large.jpeg
UMKM Lokal Go Global Lewat Ajang MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173924/difabel-GNiz_large.jpg
Penyandang Disabilitas Berhak Memperoleh Pekerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916/umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement