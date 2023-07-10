Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Naik LRT Jabodebek Rp1 Dibuka Hari Ini, Berikut Caranya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:44 WIB
Pendaftaran Naik LRT Jabodebek Rp1 Dibuka Hari Ini, Berikut Caranya
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran penumpang yang ingin naik uji coba LRT Jabodebek dibuka hari ini, Senin (10/7/2023).

Diketahui LRT Jabodebek melakukan uji coba untuk masyarakat pada 12 Juli 2023 hingga 15 Agustus 2023 dengan tarif hanya Rp1.

Manajer Public Relations KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan bagi masyarakat yang ingin mencoba dapat mendaftarkan diri di Link Pendaftaran pada sosial media LRT Jabodebek.

Dalam link tersebut, masyarakat diminta untuk mengisi formulir berupa identitas penumpang.

Selain itu juga diwajibkan memilih stasiun keberangkatannya. Pasalnya pada uji coba tersebut masyarakat hanya dapat naik dari stasiun Stasiun Harjamukti, Stasiun Dukuh Atas, dan Stasiun Jati Mulya.

Kemudian masyarakat akan mendapat pesan konfirmasi yang akan dikirimkan melalui pesan singkat atau WhatsApp.

