Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo per 10 Juli 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:48 WIB
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo per 10 Juli 2023
BBM. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR terbaru, Senin (10/7/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga Sedangkan harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

 BACA JUGA:

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, Vivo hingga BP-AKR. Kenaikan harga BBM Shell berkisar Rp 290 per liter hingga Rp 450 per liter.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM Vivo berkisar Rp 300-Rp 380 per liter, sedangkan kenaikan BBM BP-AKR berkisar Rp 290-Rp 510 per liter.

 BACA JUGA:

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku per 10 Juli 2023:

SPBU Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Bio Solar: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.000-Rp14.700 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp13.150-Rp13.650 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp13.550-Rp14.050 per liter.

