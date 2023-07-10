Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Rute Jalan Tol yang Dilewati sampai Bromo

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:08 WIB
Ini Rute Jalan Tol yang Dilewati sampai Bromo
Rute Tol Jakarta sampai Wisata Bromo. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA - Tol Trans Jawa memudahkan masyarakat yang ingin berlibur ke wilayah timur pulau Jawa seperti Bromo. Ini menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi turis lokal hingga mancanegara.

Mengutip Instagram pupr_binamarga, Jakarta, Senin (8/7/2023), disampaikan mengenaik rute jalan tol yang bisa ditempuh masyarakat dari Jakarta menuju Wisata Bormo.

Tol Layang MBZ

Tol layang sepanjang 36,4 KM di ruas tol Jakarta-Cikampek. Tol layang MBZ atau Mohammed bin Zayed ini merupakan tol layang pertama sekaligus yang terpanjang di Indonesia.

Selain untuk menghindari kemacetan, masyarakat bisa menikmati sensasi baru perjalanan darat di permukaan yang lebih tinggi.

Jembatan Kalikuto Kendal

Mulai berfungsi secara penuh pada 2019 lalu, jembatan ini menjadi ikon di tol Batang-Semarang. Keindahan jembatan Kalikuto terasa maksimal ketika hari beranjak gelap. Jembatan akan menyala-nyala dengan warna merah khasnya.

Tol Semarang-Solo

Masyarakat bisa mampir dulu ke Rest Area Pendopo KM 456 A. Memang ini hanya sebuah rest area, namun, berbeda dengan rest area pada umumnya, selain tempatnya yang nyaman bagi pengunjung yang hendak beristirahat, rest area pendopo KM 456 A ini juga dibangun dengan memenuhi standar estetika.

Terbukti, rest area ini dinobatkan sebagai salah satu rest area dengan pemandangan terbaik di Indonesia.

Halaman:
1 2
