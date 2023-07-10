Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Keok dari Dolar AS, Rupiah Melemah ke Rp15.204 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |15:46 WIB
<i>Keok</i> dari Dolar AS, Rupiah Melemah ke Rp15.204 per USD
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup melemah 62 poin di level Rp15.204 perdagangan hari ini Senin (10/7/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp15.150 dengan rentang pergerakan harian Rp15.140 - Rp15.230.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS sebelumnya merosot pada hari Jumat setelah rilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang menunjukkan kenaikan pekerjaan AS adalah yang terkecil dalam dua setengah tahun, meningkatkan keraguan tentang seberapa tinggi Federal Reserve perlu mengambil suku bunga untuk memperlambat ekonomi. cukup untuk mempengaruhi inflasi.

"Perhatian sekarang akan beralih ke rilis indeks harga konsumen hari Rabu untuk bulan Juni, yang diharapkan menunjukkan bahwa indeks naik pada kenaikan tahunan paling lambat sejak Maret 2021," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (10/7/2023).

Selain itu, beberapa pejabat Fed akan berbicara selama seminggu, termasuk Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, Presiden Fed San Francisco Mary Daly dan Gubernur Fed Christopher Waller.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043448/panduan-lengkap-menggunakan-rupiah-digital-menuju-era-keuangan-baru-lFBTgt8dfJ.png
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement