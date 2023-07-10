Keok dari Dolar AS, Rupiah Melemah ke Rp15.204 per USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup melemah 62 poin di level Rp15.204 perdagangan hari ini Senin (10/7/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp15.150 dengan rentang pergerakan harian Rp15.140 - Rp15.230.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS sebelumnya merosot pada hari Jumat setelah rilis laporan ketenagakerjaan bulanan yang menunjukkan kenaikan pekerjaan AS adalah yang terkecil dalam dua setengah tahun, meningkatkan keraguan tentang seberapa tinggi Federal Reserve perlu mengambil suku bunga untuk memperlambat ekonomi. cukup untuk mempengaruhi inflasi.

"Perhatian sekarang akan beralih ke rilis indeks harga konsumen hari Rabu untuk bulan Juni, yang diharapkan menunjukkan bahwa indeks naik pada kenaikan tahunan paling lambat sejak Maret 2021," tulis Ibrahim dalam risetnya, Senin (10/7/2023).

Selain itu, beberapa pejabat Fed akan berbicara selama seminggu, termasuk Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester, Presiden Fed San Francisco Mary Daly dan Gubernur Fed Christopher Waller.