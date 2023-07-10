Kekayaan Pangeran Salman, Putra Mahkota Arab Saudi

JAKARTA - Kekayaan pangeran Salman, putra mahkota Arab Saudi. Kekayaan Mohammed bin Salman diperkirakan USD25 miliar atau setara dengan Rp375 triliun per Mei 2023.

Mohammed bin Salman merupakan Putra Mahkota Arab Saudi. Dia merupakan segelintir orang yang berpengaruh dalam dunia perpolitikan Arab Saudi. Pasalnya, tahun lalu dia resmi diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi. Berdasar data yang sudah diketahui, berikut aset yang dimiliki MBS:

1. Saham Aramco

Aramco merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Atas kebijakannya, ia mengalihkan saham Saudi Aramco ke Dana Investasi Publik (PIF).

Dilansir dari Okezone (7/10/2023), besaran saham Aramco yang dialihkan ke lembaga penampung dana abadi Kerajaan Arab Saudi adalah 4%. Saham 4% itu sendiri memiliki nilai hampir USD80 miliar atau Rp1.147,5 triliun. MBS mengatakan negara tetap menjadi pemegang saham terbesar di Saudi Aramco setelah proses transfer saham tersebut, karena mempertahankan lebih dari 94 persen saham perusahaan itu.

2. Segudang Investasi

Di Arab Saudi ia dikenal dengan keterlibatan dalam usaha minyak dan transportasi. Ia juga memiliki peternakan sapi yang dikatakan merupakan terbesar di dunia dan terletak di Arab Saudi. Sementara itu, di luar negeri ia juga turut berinvestasi di beragam sektor.

Pada 2021, ia membeli Newcastle United, klub sepak bola Liga Inggris sebesar USD415 Juta. Mundur kembali ke 2015 di Prancis, MBS mengakuisisi Chateau Louis XIV, salah satu vila mewah yang termasuk termahal di dunia sebesar USD299 Juta.