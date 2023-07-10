Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kekayaan Pangeran Salman, Putra Mahkota Arab Saudi

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:28 WIB
Kekayaan Pangeran Salman, Putra Mahkota Arab Saudi
Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman. (Foto: Okezone.com/Al Arabiya)
A
A
A

JAKARTA - Kekayaan pangeran Salman, putra mahkota Arab Saudi. Kekayaan Mohammed bin Salman diperkirakan USD25 miliar atau setara dengan Rp375 triliun per Mei 2023.

Mohammed bin Salman merupakan Putra Mahkota Arab Saudi. Dia merupakan segelintir orang yang berpengaruh dalam dunia perpolitikan Arab Saudi. Pasalnya, tahun lalu dia resmi diangkat menjadi Perdana Menteri Arab Saudi. Berdasar data yang sudah diketahui, berikut aset yang dimiliki MBS:

1. Saham Aramco

Aramco merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Atas kebijakannya, ia mengalihkan saham Saudi Aramco ke Dana Investasi Publik (PIF).

Dilansir dari Okezone (7/10/2023), besaran saham Aramco yang dialihkan ke lembaga penampung dana abadi Kerajaan Arab Saudi adalah 4%. Saham 4% itu sendiri memiliki nilai hampir USD80 miliar atau Rp1.147,5 triliun. MBS mengatakan negara tetap menjadi pemegang saham terbesar di Saudi Aramco setelah proses transfer saham tersebut, karena mempertahankan lebih dari 94 persen saham perusahaan itu.

2. Segudang Investasi

Di Arab Saudi ia dikenal dengan keterlibatan dalam usaha minyak dan transportasi. Ia juga memiliki peternakan sapi yang dikatakan merupakan terbesar di dunia dan terletak di Arab Saudi. Sementara itu, di luar negeri ia juga turut berinvestasi di beragam sektor.

Pada 2021, ia membeli Newcastle United, klub sepak bola Liga Inggris sebesar USD415 Juta. Mundur kembali ke 2015 di Prancis, MBS mengakuisisi Chateau Louis XIV, salah satu vila mewah yang termasuk termahal di dunia sebesar USD299 Juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement