Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Punya Pabrik Bus dan Truk Listrik di Magelang, Produksi 1.500 Unit

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:00 WIB
Indonesia Punya Pabrik Bus dan Truk Listrik di Magelang, Produksi 1.500 Unit
Bus Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan memiliki pabrik bus dan truk listrik. Hal ini setelah PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) ekspansi bisnis melalui pengembangan fasilitas pabrik perakitan unit bus dan truk listrik.

Langkah penting ini ditandai dengan telah dimulainya ekspansi fasilitas produksi di Magelang yang merupakan joint venture antara VKTR bersama PT Tri Sakti, melalui perusahaan patungan PT VKTR Sakti Industries.

Pada tahap pengembangan ini PT VKTR Sakti Industries juga berkolaborasi dengan perusahaan konstruksi ternama dari China, Automotive Engineering Corporation (AE Corp).

Berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, pabrik ini memiliki luas bangunan sebesar 1,8 hektare (ha) dan menempati lahan seluas 4,05 hektare (ha) dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per tahun atau sebanyak 6 unit per hari di tahap awal.

Fasilitas ini akan memiliki kapabilitas untuk perakitan chassis (CKD), perakitan cabin, pengelasan, pengecatan, general assembly, trimming, debugging, retrifikasi untuk body & function test, rear truck body, final audit, serta testing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/320/3144051/mobil_dinas-pU8b_large.jpg
Anggaran Mobil Dinas Pejabat Naik Jadi Rp931 Juta, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/320/3132508/mobil_listrik-8ulP_large.jpg
LG Batalkan Investasi Rp129 Triliun di RI, Cabut dari Proyek Baterai Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/320/3121301/mobil-IPp9_large.jpg
Produsen Mobil Listrik asal Vietnam Siap Bangun Pabrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/320/3114701/mobil_listrik-07tr_large.jpg
RI Raja Nikel, Penjualan Mobil Listrik Melesat 200%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/320/3008711/segini-harga-mobil-listrik-genesis-g80-milik-shin-tae-yong-yang-dikasih-gratis-KJCCS4ClPY.jpg
Segini Harga Mobil Listrik Genesis G80 Milik Shin Tae-yong yang Dikasih Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/320/3000114/siap-siap-2-000-tiang-listrik-bisa-buat-ngecas-mobil-listrik-hy5NRfw2ja.jpg
Siap-Siap! 2.000 Tiang Listrik Bisa Buat Ngecas Mobil Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement