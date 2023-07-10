Indonesia Punya Pabrik Bus dan Truk Listrik di Magelang, Produksi 1.500 Unit

JAKARTA - Indonesia akan memiliki pabrik bus dan truk listrik. Hal ini setelah PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) ekspansi bisnis melalui pengembangan fasilitas pabrik perakitan unit bus dan truk listrik.

Langkah penting ini ditandai dengan telah dimulainya ekspansi fasilitas produksi di Magelang yang merupakan joint venture antara VKTR bersama PT Tri Sakti, melalui perusahaan patungan PT VKTR Sakti Industries.

Pada tahap pengembangan ini PT VKTR Sakti Industries juga berkolaborasi dengan perusahaan konstruksi ternama dari China, Automotive Engineering Corporation (AE Corp).

Berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, pabrik ini memiliki luas bangunan sebesar 1,8 hektare (ha) dan menempati lahan seluas 4,05 hektare (ha) dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 unit per tahun atau sebanyak 6 unit per hari di tahap awal.

Fasilitas ini akan memiliki kapabilitas untuk perakitan chassis (CKD), perakitan cabin, pengelasan, pengecatan, general assembly, trimming, debugging, retrifikasi untuk body & function test, rear truck body, final audit, serta testing.