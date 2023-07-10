Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Capai 5,2% di Semester I-2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:29 WIB
Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Capai 5,2% di Semester I-2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh kisaran 5,0%-5,2% di semester I-2023.

"Kisaran angka ini ditopang oleh terjaganya konsumsi rumah tangga dan ekspor," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Untuk keseluruhan tahun 2023, dia optimis bahwa angka pertumbuhan masih bisa sesuai target awal di 5,3%.

"Sejauh ini, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut," ujar Sri.

Dia mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perekonomian yang lebih baik dibandingkan sejumlah negara lainnya, mulai dari Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan Prancis.

