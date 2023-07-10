Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Perpajakan Capai Rp970 Triliun, Sri Mulyani: PPN Kontributor Terbesar

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |17:51 WIB
Penerimaan Perpajakan Capai Rp970 Triliun, Sri Mulyani: PPN Kontributor Terbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/DJP)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengantongi penerimaan perpajakan Rp970,2 triliun hingga akhir semester I-2023. Angka ini tumbuh 5,4% atau sudah 56,5% dari target APBN 2023.

"Ini semua ditopang oleh peningkatan semua jenis pajak, terutama PPN dalam negeri yang jadi kontributor terbesar, terkumpul Rp175,6 triliun," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Angka penerimaan PPN berhasil tumbuh 23,5%. Diikuti dengan kontributor selanjutnya yaitu PPh badan yang berhasil mencatatkan penerimaan Rp209 triliun, atau tumbuh mencapai 26,2% di akhir semester I-2023.

"Hanya saja, realisasi pertumbuhan penerimaan PPh badan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 133%, juga karena faktor harga komoditas," tambah Sri.

Kontributor signifikan selanjutnya adalah PPh 21 yang berhasil tumbuh hingga 18,3%. Kendati demikian, Sri menyoroti kinerja PPN impor yang melemah.

"PPN impor memang tumbuh tinggi 44,7%, tetapi ini sudah mulai kontraksi 0,4% di akhir Juni," ucap Sri.

