Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Jatuh dari Pohon di Tanggung BPJS? Berikut Penjelasannya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:28 WIB
Apakah Jatuh dari Pohon di Tanggung BPJS? Berikut Penjelasannya
BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Apakah jatuh dari pohon di tanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan? BPJS tidak menanggung semua jenis kecelakaan. Untuk itu penting diketahui bahwa tidak semua kecelakaan bisa dicover BPJS.

Berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2011 terdiri atas dua jenis, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban yang berbeda kepada para pesertanya.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi korban kecelakaan yang ingin mengklaim pengobatan dengan BPJS, seperti;

1. Korban adalah peserta BPJS Kesehatan aktif.

2. Melampirkan surat keterangan kepolisian, membawa barang bukti dan saksi saat pelaporan ke kepolisian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178662/bpjs_kesehatan-SGZ9_large.jpg
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178659/bpjs_kesehatan-Zxu6_large.jpeg
Purbaya Siapkan Rp20 Triliun, Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Bakal Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178066/bpjs_ketenagakerjaan-FKdl_large.jpg
Berikut Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement