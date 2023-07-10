Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri PUPR Targetkan Pembangunan Jembatan Malang-Lumajang Selesai 4 Bulan

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:39 WIB
Menteri PUPR Targetkan Pembangunan Jembatan Malang-Lumajang Selesai 4 Bulan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: MPI)
MALANG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Lumajang bisa selesai empat bulan.

Sebelumnya Jembatan Glidik II yang menghubungkan antara Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang dan Kecamatan Pronojiwo, Lumajang putus akibat terjangan banjir lahar dingin Gunung Semeru.

Basuki Hadimuljono menyebut, jembatan kerangkan untuk perbaikan Jembatan Glidik II telah dikirim ke lokasi. Nantinya proses pembangunan jembatan akan menjadi dua arah yakni dari arah Lumajang dan Malang.

"Jembatan akan dibangun dua arah dari arah Lumajang dan dari arah Malang, sehingga mudah-mudahan lebih cepat, targetnya 4 bulan," ujar Basuki Hadimuljono, usai meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak dampak bencana longsor dan lahar dingin semeru, di Kabupaten Lumajang, Senin (10/7/2023).

Menteri kelahiran Surakarta ini juga memastikan pembangunan jembatan antara Kabupaten Malang dan Lumajang yang putus konstruksinya akan lebih kuat. Pasalnya pondasi jembatan di Jalan Raya Malang - Lumajang ini akan ditinggikan dan diperdalam, sehingga diharapkan lebih siap dari terjangan lahar dingin semeru.

