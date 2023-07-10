Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata Emas 180 Gram yang Dipakai Jamaah Haji Makassar Cuma Imitasi, Harga Rp900 Ribu

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:49 WIB
Ternyata Emas 180 Gram yang Dipakai Jamaah Haji Makassar Cuma Imitasi, Harga Rp900 Ribu
Ternyata Emas 180 Gram yang Dipakai Jamaah Haji Makassar Cuma Imitasi (Foto: Tangkapan Layar)
MAKKASAR - Ternyata emas 180 gram yang dipakai jamaah haji Makassar cuma imitasi. Hal ini disampaikan pihak Bea Cukai Makassar.

Bea Cukai Makassar mengungkap emas yang dibawa jamaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, Suarnati Daeng Kanang (46) yang videonya viral membawa pulang perhiasan emas seberat 180 gram ke Tanah Air setelah membelinya di Tanah Suci adalah bukan emas asli atau imitasi.

"Berdasarkan penelitian kami, barang tersebut sudah kami koordinasikan dengan Pegadaian. Dari Pegadaian menyimpulkan bahwa barang tersebut bukan emas, begitu hasilnya. Kemungkinan seperti itu (imitasi)," ungkap Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Makassar Ria Novika Sari di Makassar, Senin (10/7/2023).

Dia menjelaskan setelah pemeriksaan dilakukan termasuk mengunjungi kediaman yang bersangkutan untuk dilakukan konfirmasi. Bersangkutan secara kooperatif menunjukkan perhiasan emas dia bawa saat turun dari pesawat itu dan dicocokkan dengan video viral tersebut.

"Dan memang kesimpulan kami adalah itu barang atau perhiasan yang sama pada saat dia datang dari Jeddah menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar," paparnya.

Selain itu, Suarnati bilang memang membeli barang tersebut dari luar negeri (di Arab Saudi) dan bukan merupakan emas asli dengan harga di bawah satu jutaan.

"Bersangkutan menyampaikan bahwa memang benar barang itu dibeli dari luar negeri dan imitasi kurang lebih harganya sekitar Rp900 ribuan, jadi di bawah satu juta," katanya seperti dilansir Antara.

Bea Cukai emas Jamaah Haji viral
