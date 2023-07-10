Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

10 Negara Terkorup di Dunia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |15:52 WIB
10 Negara Terkorup di Dunia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada sepuluh negara terkorup di dunia berdasarkan corruption perception index (CPI) 2022. Hal ini bisa terlihat dengan skor 0-100, masing-masing tingkat korupsinya lebih tinggi.

Berikut 10 negara terkorup di dunia yang telah merusak tatanan sosial dan merugikan rakyat melansir Mappr:

1. Somalia

Skor CPI: 12

Konflik yang terus berlangsung dan kurangnya pemerintah pusat membuat Somalia menjadi negara paling korup di dunia. Pemerintahan di Somalia sangat rapuh dan lemah dalam penegakan hukum.

Menurut laporan PBB lebih dari 70% aset pemerintah dieksploitasi untuk kepentingan pribadi.

2. Sudan Selatan

Skor CPI: 13

Sejak memperoleh kemerdekaan tahun 2011, Sudan Selatan menghadapi korupsi yang sangat parah. Pejabat pemerintah mengalihkan USD 74 juta dalam dua tahun terakhir ke kantong pribadi. Bahkan presiden Salva Kiir merampok negara sebesar USD 4 miliar sejak 2012.

