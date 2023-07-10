Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Dapat Pesan dari Orang Tidak Dikenal, Berikut Cara Terhindar dari Modus Penipuan

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:23 WIB
Dapat Pesan dari Orang Tidak Dikenal, Berikut Cara Terhindar dari Modus Penipuan
Penipuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat mengenai pesan yang diterima dari orang tidak dikenal.

Pasalnya jika main klik link atau membuka file dari orang yang tidak dikenal, maka hal tersebut bisa berujung bahaya. Sebab jika asal klik atau mengunduh aplikasi sembarangan, uang yang ada di rekening bisa melayang atau hilang begitu saja.

“Pernah dapat pesan dari orang tidak dikenal seperti mengaku dari bank, mengirimkan undangan nikah, paket kiriman, kupon hadiah, atau list order e-commerce? Awas ketipu, jangan langsung klik link atau membuka file yang dikirimkan karena uang di rekeningmu bisa melayang.” tulis ojkindonesia di Instagramnya, Selasa (10/7/2023).

Solusi agar terhindar dari modus penipuan di atas, yaitu:

1. Jangan klik atau mengunduh aplikasi yang tidak dikenal.

2. Pastikan kebenaran informasi yang kamu terima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/320/3079700/waspada-penipuan-berkedok-jasa-pengiriman-begini-modusnya-cnnMuR2CB6.jpg
Waspada! Penipuan Berkedok Jasa Pengiriman, Begini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/320/3071776/waspada-kejahatan-phising-berkedok-film-joker-bisa-kuras-rekening-dan-kartu-kredit-9tmafkq5Xj.jpg
Waspada! Kejahatan Phising Berkedok Film Joker, Bisa Kuras Rekening dan Kartu Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/320/3037458/modus-penipuan-beli-minyak-goreng-murah-syaratnya-selfie-dengan-ktp-mirip-pinjol-UebAVKuKFB.jpg
Modus Penipuan Beli Minyak Goreng Murah Syaratnya Selfie dengan KTP Mirip Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/320/3035696/waspada-penipuan-mengatasnamakan-tiket-com-ini-modusnya-fnXy85Nb73.jpg
Waspada Penipuan Mengatasnamakan tiket.com, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/320/3027965/5-cara-melaporkan-penipuan-online-agar-uang-kembali-EydntBmOQB.jpg
5 Cara Melaporkan Penipuan Online agar Uang Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/320/3020956/waspada-penipuan-kurban-online-jelang-idul-adha-ini-ciri-cirinya-7ez6asOIra.jpg
Waspada! Penipuan Kurban Online Jelang Idul Adha, Ini Ciri-cirinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement