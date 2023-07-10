Dapat Pesan dari Orang Tidak Dikenal, Berikut Cara Terhindar dari Modus Penipuan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat mengenai pesan yang diterima dari orang tidak dikenal.

Pasalnya jika main klik link atau membuka file dari orang yang tidak dikenal, maka hal tersebut bisa berujung bahaya. Sebab jika asal klik atau mengunduh aplikasi sembarangan, uang yang ada di rekening bisa melayang atau hilang begitu saja.

“Pernah dapat pesan dari orang tidak dikenal seperti mengaku dari bank, mengirimkan undangan nikah, paket kiriman, kupon hadiah, atau list order e-commerce? Awas ketipu, jangan langsung klik link atau membuka file yang dikirimkan karena uang di rekeningmu bisa melayang.” tulis ojkindonesia di Instagramnya, Selasa (10/7/2023).

Solusi agar terhindar dari modus penipuan di atas, yaitu:

1. Jangan klik atau mengunduh aplikasi yang tidak dikenal.

2. Pastikan kebenaran informasi yang kamu terima.