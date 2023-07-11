45 Jurnalis Terbaik Lolos Seleksi Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism Batch 4

JAKARTA – Program BRI Fellowship Journalism menjadi ruang dan upaya pengembangan kompetensi bagi insan media yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Diketahui, BRI Fellowship Journalism 2023 merupakan program beasiswa yang ditujukan untuk insan media di mana pada tahun ini menjadi yang ke-4 kalinya dilaksanakan. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli.

Setelah dilakukan kick off program BRI Fellowship Journalism 2023 pada 27 Januari 2023 lalu dan setelah melalui serangkaian seleksi ketat, BRI pada 9 Juli 2023 akhirnya mengumumkan peserta yang lolos mendapatkan Program BRI Fellowship Journalism 2023.

Dari seluruh rangkaian yang telah dimulai sejak awal tahun ini, telah terpilih 45 Jurnalis penerima beasiswa magister S2. Seluruh peserta penerima beasiswa tersebut disaring dari proses panjang mulai dari seleksi administratif, psikotes, hingga praktek lapangan selama 2 bulan dalam program Journalist on Site.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyampaikan, penyelenggaraan BRI Fellowship Journalism 2023 ini bertujuan mengajak insan media untuk turut serta membangkitkan semangat UMKM Indonesia melalui karya mereka.