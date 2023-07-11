Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Ditopang Penantian Data Inflasi AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |07:45 WIB
Wall Street Menguat Ditopang Penantian Data Inflasi AS
Wall street hari ini. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Indeks saham Wall Street ditutup naik sedikit pada akhir perdagangan, Selasa (11/7/2023) waktu setempat.

Sementara harga minyak dan dolar turun, karena investor mencerna data ekonomi China dan menantikan laporan inflasi utama AS dan pendapatan perusahaan.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,62%, S&P 500 (.SPX) naik 0,24%, dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 0,18%. Saham Eropa naik tipis pada hari Senin dengan sektor perjalanan dan rekreasi memimpin kenaikan. Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) ditutup naik 0,18%.

Angka harga konsumen China turun di bulan Juni, membuatnya hampir tidak berubah dari tahun sebelumnya, sementara harga produsen merosot lebih dalam ke wilayah negatif.

Kelemahan menyiratkan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut, tetapi juga menggarisbawahi tantangan yang dihadapi China dalam mereflating ekonominya dan menghindari spiral deflasi.

Citigroup (C.N) pada hari Senin menurunkan peringkat saham AS untuk mengantisipasi penurunan pertumbuhan ekuitas dan resesi pada kuartal keempat tahun ini, sambil bertaruh pada rekan-rekan yang kalah di Eropa dengan peningkatan.

 

