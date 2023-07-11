Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah, Berikut Saham Pilihannya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |07:47 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Melemah, Berikut Saham Pilihannya
IHSG. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan berpotensi melemah pada Selasa (11/7/2023).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG tetap berada di bawah level 6.767 sebagai resisten Fiboancci terdekat dan ditutup di bawah garis SMA-60 pada perdagangan Senin kemarin.

 BACA JUGA:

“Sehingga dapat melemah menuju 6.700 untuk menguji kembali garis SMA-20,” kata Ivan dalam risetnya pagi ini.

Adapun, level support IHSG berada di 6.700, 6.622 dan 6.589. Sementara level resistennya di 6.767, 6.815 dan 6.884.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan accumulative buy pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp8.800-Rp8.900, dengan target harga terdekat di Rp9.300. Ivan menyebut, BBNI masih bergerak di bawah garis SMA-60, sehingga harga dapat melemah ke level Rp8.900.

 BACA JUGA:

Pada saham perbankan lainnya, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di rentang harga Rp5.100-Rp5.150, dengan target harga terdekat di Rp5.500.

Halaman:
1 2
