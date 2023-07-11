Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Bergerak di 6.677-6.711

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa IHSG masih didominasi dengan munculnya volume penjualan dan belum mampu break dari resistance di 6.766.

"Hal tersebut berarti, IHSG akan terkoreksi dahulu untuk menguji rentang area 6.677-6.711, kemudian berpeluang menguat ke 6.803-6.841," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (11/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.703, 6.622 dan resistance 6.772, 6.810.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.380-2.400

Target Price: 2.540, 2.660

Stoploss: below 2.370

- ITMG - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 25.100-25.325

Target Price: 25.900, 27.750

Stoploss: below 24.775