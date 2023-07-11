Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Bergerak di 6.677-6.711

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa IHSG masih didominasi dengan munculnya volume penjualan dan belum mampu break dari resistance di 6.766.
"Hal tersebut berarti, IHSG akan terkoreksi dahulu untuk menguji rentang area 6.677-6.711, kemudian berpeluang menguat ke 6.803-6.841," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (11/7/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.703, 6.622 dan resistance 6.772, 6.810.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.380-2.400
Target Price: 2.540, 2.660
Stoploss: below 2.370
- ITMG - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 25.100-25.325
Target Price: 25.900, 27.750
Stoploss: below 24.775