HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka di Zona Hijau, Menguat 0,17% ke 6.742

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:19 WIB
IHSG Dibuka di Zona Hijau, Menguat 0,17% ke 6.742
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,17% di 6.742,57 pada perdagangan Selasa (11/7/2023).

Hingga pukul 09.07 WIB, indeks komposit mampu menanjak 0,25% di 6.747,98, mengiringi 202 saham menguat, 139 melemah, dan 213 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp354,76 miliar, dari net-volume 923,84 juta saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Indeks LQ45 naik 0,23% di 951,36, indeks JII menguat 0,36% di 553,73, indeks IDX30 tumbuh 0,21% di 493,76, dan indeks MNC36 melesat 0,34% di 363,08.

Mayoritas sektor berada di zona hijau yakni industri 0,54%, siklikal 0,39%, energi 0,24%, bahan baku 0,48%, keuangan 0,21%, nonsiklikal 0,09%, teknologi 0,01%, dan kesehatan 0,27%. Sedangkan yang melemah adalah infrastruktur 0,10%, properti 0,07%, dan transportasi 0,54%.

 BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) naik 10,00% di Rp121, PT OBM Drilchem Tbk (OBMD) tumbuh 6,09% di Rp244, dan PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)menguat 5,00% di Rp378.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
