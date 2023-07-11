Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik Hampir 1%, IHSG Ditutup pada Level 6.796

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |16:39 WIB
Naik Hampir 1%, IHSG Ditutup pada Level 6.796
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 65,88 poin atau 0,98% ke level 6.796,92 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (11/7/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 297 saham menguat, 214 saham melemah dan 229 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,6 triliun dari 22,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,61% ke 954,957, indeks JII menguat 1,08% ke 557,746, indeks IDX30 menguat 0,56% ke 495,483 dan indeks MNC36 menguat 0,77% ke 364,63.

Indeks sektoral mayoritas menguat yakni sektor energi 1,14%, bahan baku 1,47%, industri 0,24%, non siklikal 0,84%, siklikal 1,17%, kesehatan 2,88%, keuangan 0,48%, properti 0,56%, teknologi 0,85%, transportasi 0,41%. Sedangkan yang melemah hanya infrastruktur 0,03%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Bank Bumi Artha Tbk (BNBA) naik 21,05% di Rp1380, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) naik 20,87% di Rp695 dan PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) menguat 16,90% di Rp83.

Halaman:
1 2
