RUU Kesehatan Disahkan, Saham HEAL, PRDA hingga SILO Kompak Menguat

JAKARTA - Saham-saham kesehatan mendapat sentimen positif setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang.

Adapun pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 29 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Ruang Rapat DPR RI pada hari ini.

Saham PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) dan PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) kompak menghijau pada akhir perdagangan hari ini.

Saham pengelola Rumah Sakit Hermina (HEAL) ditutup menguat sebesar 3,94% atau 55 poin ke level Rp1.450. Pada perdagangan hari ini, Selasa (11/7/2023), saham HEAL dibuka di level Rp1.395 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level Rp1.480.

Sementara itu, total volume saham HEAL yang diperdagangkan sepanjang hari ini tercatat sebanyak 16,69 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp24,06 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 2.924 kali.

Selanjutnya, saham Prodia (PRDA) juga ditutup menghijau dengan penguatan sebesar 4,98% atau 275 poin ke level Rp5.800. Sepanjang perdagangan hari ini, saham PRDA sempat menyentuh angka tertingginya di level Rp6.050.

Adapun, total volume saham PRDA yang diperdagangkan sepanjang hari ini tercatat sebanyak 6,04 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp35,11 miliar, dan ditransaksikan sebanyak 6.048 kali.

Saham emiten rumah sakit SILO juga terpantau di zona hijau pada perdagangan hari ini. Saham SILO ditutup naik 9,89% ke level Rp2.000 per saham. SILO juga masuk jajaran top gainers pada sesi pertama tadi.

Adapun RUU kesehatan yang baru bertujuan untuk mengatasi dua masalah utama di sektor kesehatan yakni kekurangan pasokan dokter spesialis di Indonesia dan meningkatnya jumlah wisatawan medis outbound dari Indonesia ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang mencapai 1 juta orang pada tahun 2022.