Pertemuan Menlu ASEAN ke-56, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Pembangunan

JAKARTA - Pertemuan Menlu ASEAN ke-56 dan Mitra Wicara ASEAN atau 56th ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM-PMC) akan dimulai hari ini, Selasa (11/7/2023).

Adapun untuk rangkaian kegiatan ini berlangsung hingga 14 Juli 2023.

“Pertemuan Pejabat Senior ASEAN telah diselenggarakan hari ini di Hotel Shangri-la, Jakarta, mendahului rangkaian AMM-PMC," ujar Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Sidharto R. Suryodipuro, selaku ASEAN Senior Officials' Meeting (SOM) Leader Indonesia di Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.

Para pejabat senior dari kesepuluh negara ASEAN dan Timor Leste hadir membahas program prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN, penguatan kerja sama dengan mitra eksternal ASEAN, serta persiapan rangkaian Pertemuan Menlu ASEAN ke-56.

Telah dibahas juga sejumlah prioritas Keketuaan Indonesia diantaranya penguatan kapasitas dan institusi ASEAN serta implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

Pertemuan Pejabat Senior ASEAN kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Komite Eksekutif Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone – SEANWFZ) yang menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam menjaga kawasan bebas senjata nuklir serta memperkuat keamanan regional.