Krisis Ekonomi: Buah Nangka Selamatkan Warga Sri Lanka yang Kelaparan, Ini Ceritanya

JAKARTA - Buah nangka ternyata berjasa dalam menyelamatkan krisis kelaparan warga Sri Lanka.

Dilansir BBC di Jakarta, Selasa (11/7/2023), nangka yang pernah diremehkan dan dijual seharga Rp14.500 untuk 15kg, namun kini buah ini menjadi penyelamat.

“Pohon nangka membuat ratusan ribu orang seperti kami tetap hidup. Pohon ini telah menyelamatkan kami dari kelaparan,” kata Ayah tiga anak di Sri Lanka yang berprofesi sebagai buruh harian, Karuppaiya Kumar.

“Sebelum krisis ekonomi, siapa pun bisa membeli nasi atau sepotong roti. Tapi sekarang, karena harga pangan naik, banyak orang memakan nangka hampir setiap hari,” sambung pria berusia 40 tahun itu.

Dia menyebut satu panci nangka kukus cukup untuk menghidupi keluarganya.

Dia juga mendapatkannya melalui kesepakatan yang unik dengan tetangganya karena tidak memiliki pohon nangka di lahannya.

“Saya tidak pernah meminta dibayar untuk memanjat pohon nangka dan memetik buahnya, bahkan jika orang lain bersedia membayar sekalipun. Saya lebih memilih membawa pulang salah satu nangka itu.”