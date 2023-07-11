Harga Emas Antam Naik Rp5.000 Hari Ini, Termahal Tembus Rp1 Miliar

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp5.000 per gram pada perdagangan hari ini, Selasa (11/7/2023).

Untuk harga emas batangan Antam dibanderol Rp1.064.000 per gram.

BACA JUGA:

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp942.000 per gram atau naik Rp5.000 per gram. Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp582.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.095.000, dan 10 gram Rp10.135.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.345.000.

BACA JUGA:

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp502.320.000 dan Rp1.004.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.