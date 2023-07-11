Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Naik LRT Jabodebek Rp1 Sudah Ditutup

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:14 WIB
Pendaftaran Naik LRT Jabodebek Rp1 Sudah Ditutup
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pendaftaran tiket naik LRT Jabodebek Rp1 sudah ditutup.

Hal itu lantaran tiket yang sudah habis karena antusiasme masyarakat begitu besar.

Dari akun Twitter resmi @lrtjabodebek, Selasa (11/7/2023), dibagikan link pendaftaran di https:/bit,ly/ujicobaLRTJabodebek. Namun saat diklik pendaftaran itu sudah ditutup.

"Terima kasih atas antusiasnya. Pendaftaran kami tutup ya teman Raina," tulis akun @lrtjabodebek dalam link pendaftaran.

Meski begitu, banyak netizen yang membagikan cuitannya kalau berhasil mendaftar.

Setelah itu mereka tengah menanti konfirmasi resmi dari pihak LRT Jabodebek untuk dapat mengikuti uji coba tersebut.

