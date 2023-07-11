Pendaftaran Naik LRT Jabodebek Rp1 Sudah Ditutup

JAKARTA - Pendaftaran tiket naik LRT Jabodebek Rp1 sudah ditutup.

Hal itu lantaran tiket yang sudah habis karena antusiasme masyarakat begitu besar.

Dari akun Twitter resmi @lrtjabodebek, Selasa (11/7/2023), dibagikan link pendaftaran di https:/bit,ly/ujicobaLRTJabodebek. Namun saat diklik pendaftaran itu sudah ditutup.

"Terima kasih atas antusiasnya. Pendaftaran kami tutup ya teman Raina," tulis akun @lrtjabodebek dalam link pendaftaran.

Meski begitu, banyak netizen yang membagikan cuitannya kalau berhasil mendaftar.

Setelah itu mereka tengah menanti konfirmasi resmi dari pihak LRT Jabodebek untuk dapat mengikuti uji coba tersebut.