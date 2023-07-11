Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link dan Cara Mendaftar Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 12 Juli, Tarif Cuma Rp1

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |09:17 WIB
Link dan Cara Mendaftar Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 12 Juli, Tarif Cuma Rp1
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ini link dan cara mendaftar uji coba LRT Jabodebek mulai 12 Juli, tarif cuma Rp1 untuk calon penumpang. Seperti diketahui, Light Rail Transit (LRT) Jabodebek akan melakukan uji coba pada 12-15 Agustus 2023.

Dalam uji coba ini, kuota penumpang dibatasi yakni kurang lebih 600 orang per perjalanan. Lalu, masyarakat yang telah mencoba menaikinya, maka tidak diperkenankan mencoba kembali pada masa uji coba.

Adapun bagi masyarakat yang ingin mencoba menaiki LRT Jabodebek dengan biaya Rp1 harus mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran yang dicantumkan media sosial resmi LRT Jabodebek.

Berikut adalah link dan cara mendaftar uji coba LRT Jabodebek mulai 12 Juli, tarif cuma Rp 1 untuk calon penumpang. Adapun untuk mencobanya agar membuka tautan ini https://bit.ly/UjiCobaLRTJabodebek.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement