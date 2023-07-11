Link dan Cara Mendaftar Uji Coba LRT Jabodebek Mulai 12 Juli, Tarif Cuma Rp1

JAKARTA - Berikut ini link dan cara mendaftar uji coba LRT Jabodebek mulai 12 Juli, tarif cuma Rp1 untuk calon penumpang. Seperti diketahui, Light Rail Transit (LRT) Jabodebek akan melakukan uji coba pada 12-15 Agustus 2023.

Dalam uji coba ini, kuota penumpang dibatasi yakni kurang lebih 600 orang per perjalanan. Lalu, masyarakat yang telah mencoba menaikinya, maka tidak diperkenankan mencoba kembali pada masa uji coba.

Adapun bagi masyarakat yang ingin mencoba menaiki LRT Jabodebek dengan biaya Rp1 harus mendaftar terlebih dahulu melalui link pendaftaran yang dicantumkan media sosial resmi LRT Jabodebek.

BACA JUGA: Ini Link Daftar Uji Coba Naik LRT Jabodebek

Berikut adalah link dan cara mendaftar uji coba LRT Jabodebek mulai 12 Juli, tarif cuma Rp 1 untuk calon penumpang. Adapun untuk mencobanya agar membuka tautan ini https://bit.ly/UjiCobaLRTJabodebek.