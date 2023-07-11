Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Warga Tarik Uang Rp50.000 Dapat Pecahan Rp2.000 di ATM

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:32 WIB
Viral! Warga Tarik Uang Rp50.000 Dapat Pecahan Rp2.000 di ATM
Viral warga tarik uang di ATM tapi nominal yang keluar tak sesuai. (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Viral video seorang warga menarik uang di ATM tapi nominal yang keluar tak sesuai.

Dilansir dari video yang beredar di akun Twitter @BeenQ59, Selasa (11/7/2023), pria ini menyebut kalau dia awalnya bertujuan untuk menarik uang sebesar Rp100 ribu.

 BACA JUGA:

Namun, saat uang itu keluar dari mesin ATM, yang keluar malah pecahan Rp50.000 dan Rp2.000.

"Narik Rp100.000 malah keluarnya Rp50.000 sama Rp20.000," katanya.

 BACA JUGA:

Dia pun dalam video menunjukkan uang yang baru keluar dari mesin ATM tersebut.

Dalam video tersebut juga diketahui kejadian ini terjadi di sebuah ATM yang berada di minimarket daerah Yogyakarta.

Meski belum diketahui kelanjutan dari penarikan uang yang salah nominal itu.

Halaman:
1 2
