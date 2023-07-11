Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu Hari Ini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada hari ini, Selasa (11/7/2023).

Peresmian Tol Cisumdawu saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 11 Juli 2023.

Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 07.20 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Kertajati, Kabupaten Majalengka, sekitar pukul 08.00 WIB, Jokowi disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Presiden langsung meninjau fasilitas bandara tersebut.

Selepas itu, Jokowi akan beranjak menuju terowongan twin tunnel, Tol Cisumdawu KM 169, Kabupaten Sumedang untuk meresmikan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).