Jokowi Ungkap Penyebab Bandara Kertajati dan Tol Cisumdawu Tidak Selesai Barengan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:45 WIB
Presiden Jokowi (Foto: YouTube/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana awal, Bandara Internasional Kertajati dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) akan diresmikannya bersama-sama. Namun, pembangunan Tol Cisumdawu mengalami kendala.

"Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan awal memang bandara Kertajati dan tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisumdawu yang banyak masalah sehingga tol-nya mundur tidak bisa mendukung operasional dari bandara Kertajati," ujar Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (11/7/2023).

Meski begitu, Jokowi pun berharap sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati dapat memberikan hasil terbaik. Apalagi, Jalan Tol Cisumdawu yang akan segera diresmikan dapat mempersingkat waktu tempuh antara Bandara Kertajati dan Bandung.

"Saya meyakini bandara ini akan menjadi bandara masa depan dengan traffic yang sangat padat," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengapresiasi peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Kertajati, Provinsi Jawa Barat, yang telah berjalan dengan baik. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung kegiatan dan fasilitas yang ada di bandara terbesar di Provinsi Jawa Barat tersebut pada Selasa, 11 Juli 2023.

Halaman:
1 2
