Resmikan Tol Cisumdawu Proyek 12 Tahun, Jokowi: Banyak Problem Urusan Pembebasan Lahan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |10:50 WIB
Resmikan Tol Cisumdawu Proyek 12 Tahun, Jokowi: Banyak Problem Urusan Pembebasan Lahan
Presiden Jokowi. (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan jalan tol Cileunyi Sumedang dan Dawuan (Cisumdawu) padadi Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

"Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Cisumdawu, jalan tol Cileunyi Sumedang dan Dawuan sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Jalan tol menghubungkan kota Bandung melalui tol Cipularang ke tol Cipali," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden siang ini.

Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan tol Cisumdawu telah dimulai pada tahun 2011.

Kata Jokowi, karena alasan pembebasan lahan tol Cisumdawu baru bisa diresmikan hari ini.

Halaman:
1 2 3
