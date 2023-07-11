Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beri Layanan Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life Jalin Kerja Sama dengan BPR Dinar Pusaka

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:19 WIB
Beri Layanan Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life Jalin Kerja Sama dengan BPR Dinar Pusaka
MNC Life. (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, melakukan penandatanganan MoU dengan BPR Dinar Pusaka.

Penandatanganan MoU dilakukan di Head Office BPR Dinar Pusaka hari ini, Selasa (11/07/2023).

Head of Partnership PT MNC Life Assurance Eko Suandi mengatakan, MNC Life berharap kerja sama ini nantinya dapat menambah daya saing MNC Life di market.

Penguatan sinergi dengan MNC Life dan BPR Dinar Pusaka dalam memberikan layanan kepada para nasabah. Tentunya sebagai bank juga harus menyediakan Asuransi Jiwa Kredit dan di sini peran MNC Life untuk melengkapi produk di BPR Dinar Pusaka dalam berikan layanan kepada para nasabah," ujar Eko.

Lebih lanjut Eko menyatakan, pihaknya berharap momentum baik ini untuk ke depannya dapat memberikan benefit kepada kedua belah pihak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178223/mnc_life-7jgm_large.jpg
MNC Life Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda Lewat Seminar di Horizon University Indonesia Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/320/3165161/mnc_life-luhM_large.jpg
MNC Life Dukung Olimpiade Genomik Indonesia 2025, Berikan Proteksi Jiwa bagi Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/622/3164848/mnc_life-FRD0_large.jpg
MNC Life Gandeng Klinik First Care, Pasien Dapat Asuransi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/320/3157201/mnc_life-cadf_large.jpg
MNC Life Dukung Pemberdayaan Perempuan Lewat Wirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153064/mnc_life-NsRi_large.jpg
Didukung MNC Life, Jakarta Sky Fun Run 2025 Jadi Kolaborasi Transportasi, Gaya Hidup dan Ekonomi Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/622/3153062/mnc_life-huiw_large.jpg
MNC Life Hadirkan Proteksi Jiwa di Jakarta Sky Fun Run 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement