Beri Layanan Asuransi Jiwa Kredit, MNC Life Jalin Kerja Sama dengan BPR Dinar Pusaka

SURABAYA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan salah satu perusahaan investasi di bidang jasa keuangan terlengkap, melakukan penandatanganan MoU dengan BPR Dinar Pusaka.

Penandatanganan MoU dilakukan di Head Office BPR Dinar Pusaka hari ini, Selasa (11/07/2023).

Head of Partnership PT MNC Life Assurance Eko Suandi mengatakan, MNC Life berharap kerja sama ini nantinya dapat menambah daya saing MNC Life di market.

Penguatan sinergi dengan MNC Life dan BPR Dinar Pusaka dalam memberikan layanan kepada para nasabah. Tentunya sebagai bank juga harus menyediakan Asuransi Jiwa Kredit dan di sini peran MNC Life untuk melengkapi produk di BPR Dinar Pusaka dalam berikan layanan kepada para nasabah," ujar Eko.

Lebih lanjut Eko menyatakan, pihaknya berharap momentum baik ini untuk ke depannya dapat memberikan benefit kepada kedua belah pihak.