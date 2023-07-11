Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Tahan-Tahan Tarik Utang, Hemat Rp250 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:26 WIB
Sri Mulyani Tahan-Tahan Tarik Utang, Hemat Rp250 Triliun
Sri Mulyani. (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara menunjukkan defisit tahun 2022 sebesar Rp460,4 triliun. Defisit ini setara 2,35% terhadap PDB.

Angka defisit ini lebih rendah dari tahun 2020 dan dari APBN awal yang didesain sebesar 4,69%.

Angka ini juga lebih kecil dari defisit APBN 2021 yang menyentuh 4,57%.

"Defisit 2,35% sudah di bawah 3% dari PDB yang diamanatkan oleh UU nomor 2 tahun 2020. Ini artinya, APBN jauh lebih cepat sehat dari yang diamanatkan UU tersebut," ungkap Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dengan defisit yang lebih rendah, maka realisasi pembiayaan 2022 sebesar Rp590,9 triliun.

"Ini adalah hanya 70,34% dari yang direncanakan semula di dalam APBN sebesar Rp840,2 triliun. Atau dalam hal ini, pemerintah telah mengurangi issuance atau penerbitan utang lebih dari Rp250 triliun dari yang seharusnya dalam APBN," terang Sri.

Dia menyebut, di sisi lain, pembiayaan dalam negeri sebesar Rp563,8 triliun dan pembiayaan luar negeri mencapai Rp27,1 triliun. Di dalam menutup defisit, pembiayaan 2022 dimanfaatkan untuk investasi pemerintah baik pada BLU maupun BUMN.

