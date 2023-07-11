Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Perusahaan Milik Pablo Benua, Pengusaha yang Istrinya Masuk dalam Daftar Artis Terkaya Nomor 1 Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:37 WIB
6 Perusahaan Milik Pablo Benua, Pengusaha yang Istrinya Masuk dalam Daftar Artis Terkaya Nomor 1 Indonesia
Pablo Benua dan Rey Utami (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada 6 perusahaan milik Pablo Benua, pengusaha yang istrinya masuk dalam daftar artis terkaya nomor 1 Indonesia menarik untuk dikulik. Pria kelahiran 8 Agustus 1980 memiliki bisnis dan penghasilan cukup banyak.

Hal ini membuatnya menjadi sorotan bagi netizen yang ingin tahu siapa sosok suami dari Rey Utami. Apalagi, sang istri merupakan salah satu artis terkaya nomor 1 Indonesia.

Berikut 6 perusahaan milik Pablo Benua, pengusaha yang istrinya masuk dalam daftar artis terkaya nomor 1 Indonesia:

1. Bisnis Properti

Pablo mempunya profesi sebagai pengacara dan memiliki usaha properti. Terkadang bisnisnya bernama Aria LPD dan berlokasi di Highland, ini dibantu oleh sang istri dalam menjalankannya usahanya.

Halaman:
1 2 3
