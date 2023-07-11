Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Keunikan Tol Bali Mandara, Nomor 2 Bikin Takjub

Himayatul Azizah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:06 WIB
5 Keunikan Tol Bali Mandara, Nomor 2 Bikin Takjub
Keunikan Tol Bali-Mandara. (Foto :Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Tol Bali-Mandara menyimpan keunikan dan berbeda dengan jalan tol lain di Indonesia. Tol yang membentang sepanjang 12,7 km telah diresmikan dan beroperasi sejak 2013.

Berikut fakta unik dan luar biasa dari tol Bali-Mandara dikutip dari instagram resmi @pupr_binamarga, Jumat (14/7/2023):

1. Memiliki Jalur untuk Motor

Tol Bali-Mandara menjadi satu-satunya tol yang memiliki jalur khusus untuk motor.

2. Membentang Luas di Atas Laut Terpanjang Sedunia

Tol Bali-Mandara merupakan salah satu tol di atas laut terpanjang dunia. Panjang dari tol Bali-Mandara diketahui mencapai 12,7 km.

3. Singkatan Nama yang Menarik

Tol Bali-Mandara mengusung konsep green, strong dan beuty. Sehingga tercipta nama Mandara yang memiliki arti: Maju, Aman, Damai dan Sejahtera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
