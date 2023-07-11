Tekan Dolar AS, Rupiah Ditutup Naik ke Rp15.154/USD

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) ditutup naik 50 poin di level Rp15.154 pada perdagangan hari ini Selasa (11/7/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini sempat dibuka pada level Rp15.206 dengan rentang pergerakan harian Rp15.135 - Rp15.207.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah pada perdagangan Selasa setelah pejabat Federal Reserve mengisyaratkan bahwa bank sentral mendekati akhir siklus pengetatannya, meskipun diperdagangkan dalam kisaran ketat menjelang laporan inflasi utama AS.

"Beberapa pejabat Fed mengatakan pada hari Senin bahwa bank sentral kemungkinan akan perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi tetapi akhir dari siklus pengetatan kebijakan moneter saat ini semakin dekat," tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (11/7/2023).

Pasar sekarang memusatkan perhatian mereka pada data inflasi AS yang akan dirilis pada hari Rabu, yang akan memberikan kejelasan lebih lanjut tentang kemajuan yang telah dibuat Fed dalam perjuangannya melawan harga konsumen yang sangat tinggi.