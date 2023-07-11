Sri Mulyani Pamer Ekonomi RI Kuat dan Stabil di Rapat Paripurna DPR

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat semenjak diterpa pandemi Covid-19, empat tahun lalu.

Proses pemulihan ekonomi kuat dan stabil mendorong Indonesia kembali masuk di dalam kelompok upper-middle income country. GNI per kapita Indonesia naik 9,8% pada tahun 2022 menjadi USD4.580.

"Proses pemulihan yang terus terjaga sesudah kita sempat mengalami penurunan di saat pandemi menjadi lower-middle income country pada tahun 2020," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29 Masa Persidangan V tahun sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Ekonomi Indonesia 2022 tumbuh 5,31%, atau di atas target APBN 5,2%. Secara level, PDB riil tahun 2022 Indonesia sudah 7% di atas PDB sebelum terjadinya pandemi tahun 2019.

"Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu terus melakukan ekspansi secara robust dan konsisten, terutama di tengah dinamika perekonomian global yang sangat volatile pada periode tersebut, yang telah menyebabkan banyak negara kembali mengalami pelemahan ekonomi," tegas Sri.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 terjadi secara lebih merata. Seluruh sektor produksi dan seluruh wilayah di Indonesia telah mampu bangkit dan tumbuh positif kembali.

"Pemulihan ekonomi Indonesia di 2022 juga terjadi secara inklusif. Kesejahteraan rakyat yang terimbas oleh pandemi secara bertahap pulih dan membaik," ungkapnya.