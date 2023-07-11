Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Maulan Aklil Walkot Pangkalpinang

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:11 WIB
Sumber Kekayaan Maulan Aklil Walkot Pangkalpinang
Sumber kekayaan Maulan Aklil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sumber kekayaan Maulan Aklil Wali Kota Pangkalpinang. Maulan Aklil mendapat undangan dari Tim Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dua pejabat daerah lainnya untuk diklarifikasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 17 Mei 2023.

Dua pejabat lain yang diundang bersama dengan Maulan Aklil, yakni Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono.

Berdasarkan dari laman elhkpn.kpk.go.id, Maulan Aklil tercatat melaporkan harta kekayaannya ke KPK senilai Rp11.380.412.373 (Rp11 miliar).

Harta kekayaannya tersebut dilaporkan Maulan pada 11 Maret 2022 untuk periodik 2021.

KPK mengatakan sumber pendapatan lain Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, salah satunya berasal dari kepemilikan indekos dan perkebunan sawit.

