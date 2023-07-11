Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lowongan CPNS Dibuka September 2023, Ada Formasi Buat Fresh Graduate

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |19:11 WIB
Lowongan CPNS Dibuka September 2023, Ada Formasi Buat <i>Fresh Graduate</i>
Lowongan CPNS Dibuka September 2023. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan tahun ini pemerintah kembali membuka lowongan CPNS.

Seleksi CPNS mulai dibuka pada September 2023 dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan diisi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

"CPNS ada kurang lebih 1.03 juta Formasi ASN, tempat yang kita ajukan, kira kira komposisinya kita selesai 80% PPPK 20% fresh graduate. Sebentar lagi kan sedang disiapkan, mulainya September, kan ini masih di validasi dan seterusnya," ujar Anas saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut Anas mengatakan porsi pembagian Fresh Graduate akan meningkat ditahun selanjutnya. Alias 30% untuk fresh graduate dan PPPK 70%. Hal itu bertujuan agar memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat yang baru lulus, sehingga tidak harus menyelesaikan atau masuk dahulu ke PPPK maupun menjadi honorer.

"Berikutnya yang fresh graduate bisa 30% PPPK 70%, ini untuk mengakomodir harapan publik bisa menjadi ASN, supaya tidak menyelesaikan honorer, tapi honorer tetap kita prioritaskan, karena mereka sudah mengabdi kepada layanan publik," sambungnya.

Anas berharap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) bisa segera menyelesaikan kebutuhan formasi kebutuhan tenaga kerja dan dapat mengoptimalkan formasi yang sudah disediakan.

"Harapannya Daerah dan Kementerian lembaga bisa mengoptimalkan formasi yang kita siapkan," sambungnya.

Secara detail, rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK. Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177891/pns-IPt4_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS 2025 Naik Atau Tidak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176843/rupiah-aXvQ_large.jpg
Apakah PNS yang Dipecat Dapat Uang Pensiunan Tiap Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176504/pns-T1WR_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Cek Besarannya yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176446/pns-wSeb_large.jpeg
Benarkah Gaji PNS Naik di 2026? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175619/kemenkeu-Or4P_large.jpg
Kemenkeu Akan Kaji Usulan Sistem Gaji Single Salary ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/622/3175446/pns-KgLP_large.jpg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025? Cek Rinciannya yang Cair di Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement