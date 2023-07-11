Lowongan CPNS Dibuka September 2023, Ada Formasi Buat Fresh Graduate

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan tahun ini pemerintah kembali membuka lowongan CPNS.

Seleksi CPNS mulai dibuka pada September 2023 dengan total 1,03 juta formasi. Sebanyak 80% akan diisi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 20% akan di isi oleh fresh graduate.

"CPNS ada kurang lebih 1.03 juta Formasi ASN, tempat yang kita ajukan, kira kira komposisinya kita selesai 80% PPPK 20% fresh graduate. Sebentar lagi kan sedang disiapkan, mulainya September, kan ini masih di validasi dan seterusnya," ujar Anas saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (11/7/2023).

Lebih lanjut Anas mengatakan porsi pembagian Fresh Graduate akan meningkat ditahun selanjutnya. Alias 30% untuk fresh graduate dan PPPK 70%. Hal itu bertujuan agar memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat yang baru lulus, sehingga tidak harus menyelesaikan atau masuk dahulu ke PPPK maupun menjadi honorer.

"Berikutnya yang fresh graduate bisa 30% PPPK 70%, ini untuk mengakomodir harapan publik bisa menjadi ASN, supaya tidak menyelesaikan honorer, tapi honorer tetap kita prioritaskan, karena mereka sudah mengabdi kepada layanan publik," sambungnya.

Anas berharap seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) bisa segera menyelesaikan kebutuhan formasi kebutuhan tenaga kerja dan dapat mengoptimalkan formasi yang sudah disediakan.

"Harapannya Daerah dan Kementerian lembaga bisa mengoptimalkan formasi yang kita siapkan," sambungnya.

Secara detail, rencana kebutuhan ASN secara nasional tahun 2023 ditetapkan formasi sebanyak 1.030.751 terdiri dari CPNS dan PPPK. Detail penetapan jumlah kebutuhan (formasi) setiap kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) masih dalam proses finalisasi sejalan dengan proses validasi dari usulan yang disampaikan masing-masing instansi.