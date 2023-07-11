Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Life-Meratus Group Teken Kerjasama, Kesehatan Karyawan Jadi Prioritas

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:14 WIB
MNC Life-Meratus Group Teken Kerjasama, Kesehatan Karyawan Jadi Prioritas
MNC Life Kerjasama dengan Meratus Group. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

SURABAYA PT MNC Life Assurance (MNC Life) melakukan kerjasama dengan perusahaan pelayaran, Meratus Group. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama.

Penandatanganan dilakukan di Head Office Meratus Line di Jalan Aloon-Aloon Priok Nomor 27, Perak Barat, Kecamatan Krembanga, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Meratus Group berharap dapat memberi layanan yang membawa dampak terhadap supply chain dan logistik di Indonesia.

“Tentunya melalui sumber daya manusia yang kita miliki. Manajemen menaruh perhatian penting di sini,” kata Head of People Development Meratus Group, Hana Yenny Utami, Selasa (11/7/2023).

Dia menambahkan, salah satu value yang dimiliki Meratus Group adalah we put people first. Artinya bagaimana perusahaan menaruh perhatian pada mereka. Tentunya yang utamanya sekarang adalah terkait kesehatan.

“Makanya kami menggandeng MNC Life untuk menambah kenyamanan kita bekerja,” ujarnya.

