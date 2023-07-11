Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPK Ungkap 3 Poin Penting Sustainable Development Goals di Markas Besar PBB

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:18 WIB
BPK Ungkap 3 Poin Penting Sustainable Development Goals di Markas Besar PBB
BPK Ungkap Poin Penting SDGs di PBB. (Foto: Okezone.com/BPK)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG). Terkait hal tersebut ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK, pertama, terkait penguatan mekanisme oversight dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.

“Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital. Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk mesyarakat,” papar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam High-Level Event pada peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Selasa (11/7/2023).

Bersama pembicara lainnya di antaranya Perdana Menteri Kanada dan Barbados serta pejabat senior PBB dan Menteri Belanda, Ketua BPK memaparkan bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG, serta mendorong kapasitas apa yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.

Selain itu, Ketua BPK juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah memperbaiki desain kebijakan SDG dan mekanisme kelembagaan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional, dengan menerbitkan Peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.

Halaman:
1 2
