HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng Meratus Group, MNC Life Siap Berikan Program Menguntungkan

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:29 WIB
Gandeng Meratus Group, MNC Life Siap Berikan Program Menguntungkan
Kerjasama MNC Life dengan Meratus Group. (Foto: Okezone.com/MPI)
SURABAYA - PT MNC Life Assurance ( MNC Life ) melakukan penandatanganan kerjasama dengan Meratus Group. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Head Office Meratus Line di Jalan Aloon-Aloon Priok Nomor 27, Perak Barat, Kecamatan Krembanga, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Head of Partnership MNC Life Eko Suandi mengatakan, kerjasama ini merupakan wujud nyata MNC Life dalam mendukung kesejahteraan karyawan. Yang mana menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas.

“Dan kami yakin bahwa program ini tentunya bisa saling menguntungkan kedua belah pihak,” katanya, Selasa (11/7/2023).

Dia menambahkan, program yang dikerjasamakan adalah terkait asuransi kesehatan. Nantinya, setiap karyawan Meratus Group yang menjalani rawat inap di rumah sakit, seluruh biayanya akan ditanggung oleh MNC Life. Rawat inap itu bisa karena kesehatan maupun kecelakaan.

“Kami akan cover (tanggung) semua, mulai dari saat masuk hingga keluar rumah sakit,” imbuhnya.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
