Tol Bocimi sampai Cibadak Ditargetkan Rampung Agustus 2023

JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ditargetkan sampai Cibadak pada awal Agustus 2023.

"Mudah-mudahan pada awal Agustus pembangunan Jalan Tol Bocimi Segmen Cibadak sudah selesai fisiknya dan tinggal perapihan," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, dikutip dari Antara, di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Adapun pembangunan Tol Bocimi sampai wilayah Cibadak tinggal sedikit lagi, mengingat terdapat sedikit masalah teknis di mana Kementerian PUPR akan melakukan perapihan terhadap hal tersebut.

Terkait hal ini, Kementerian PUPR meminta BUMN Waskita Karya untuk melakukan percepatan.

"Saya kira progresnya sudah di atas 95 persen. Dalam waktu dekat adalah Jalan Tol Bocimi sampai Cibadak, ini akan kita selesaikan," kata Endra.

Jalan Tol Ciawi - Sukabumi memiliki 4 seks dengan total panjang keseluruhan 54 km dengan progres Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Kemudian dua seksi lainnya yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km dan Seksi 4 ruas Sukabumi Barat - Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km dalam progres pembebasan lahan.

Sedangkan Seksi 2 yakni Ruas Tol Cigombong - Cibadak akan terkoneksi dengan wilayah Bogor yang terhubung dengan ruas tol Jagorawi, sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dari Jakarta menuju Sukabumi yang sebelumnya 4 sampai 5 jam melalui jalan alteri menjadi 2 jam lebih cepat.