Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Bocimi sampai Cibadak Ditargetkan Rampung Agustus 2023

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |20:34 WIB
Tol Bocimi sampai Cibadak Ditargetkan Rampung Agustus 2023
Tol Bocimi sampai Cibadak Ditargetkan Selesai Agustus. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) ditargetkan sampai Cibadak pada awal Agustus 2023.

"Mudah-mudahan pada awal Agustus pembangunan Jalan Tol Bocimi Segmen Cibadak sudah selesai fisiknya dan tinggal perapihan," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, dikutip dari Antara, di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Adapun pembangunan Tol Bocimi sampai wilayah Cibadak tinggal sedikit lagi, mengingat terdapat sedikit masalah teknis di mana Kementerian PUPR akan melakukan perapihan terhadap hal tersebut.

Terkait hal ini, Kementerian PUPR meminta BUMN Waskita Karya untuk melakukan percepatan.

"Saya kira progresnya sudah di atas 95 persen. Dalam waktu dekat adalah Jalan Tol Bocimi sampai Cibadak, ini akan kita selesaikan," kata Endra.

Jalan Tol Ciawi - Sukabumi memiliki 4 seks dengan total panjang keseluruhan 54 km dengan progres Seksi 1 Ciawi - Cigombong sepanjang 15,35 km sudah beroperasi sejak Desember 2018 lalu. Kemudian dua seksi lainnya yakni Seksi 3 Cibadak - Sukabumi Barat sepanjang 13,70 km dan Seksi 4 ruas Sukabumi Barat - Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km dalam progres pembebasan lahan.

Sedangkan Seksi 2 yakni Ruas Tol Cigombong - Cibadak akan terkoneksi dengan wilayah Bogor yang terhubung dengan ruas tol Jagorawi, sehingga dapat mengurangi waktu tempuh dari Jakarta menuju Sukabumi yang sebelumnya 4 sampai 5 jam melalui jalan alteri menjadi 2 jam lebih cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169481/tarif_jalan_tol_gratis-FVw4_large.jpg
Tarif Gratis Tol Betung-Tempino-Jambi Mulai 14 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169449/jalan_tol-DVv5_large.jpg
19 Proyek Tol Senilai Rp408,68 Triliun Mulai Dilelang, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169240/jalan_tol-it6O_large.jpg
Tol Kataraja Bakal Beroperasi di 2026, Akses Langsung Bandara Soetta ke PIK 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168021/halte-uRNe_large.jpg
4 Fakta Kerugian Akibat Demo dari Halte hingga Gerbang Tol yang Rusak dan Dibakar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement