HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirikan Indonesia Incorporated di Hong Kong hingga New York, Ini Tujuan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:14 WIB
Dirikan Indonesia Incorporated di Hong Kong hingga New York, Ini Tujuan Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan terobosan dengan mendirikan Indonesia Incorporated (Inc) di beberapa negara. Sebelumnya Indonesia Incorporated (Inc) diresmikan di Hongkong.

Erick berencana memperkenalkan kantor tersebut di Dubai, London, New York, dan Singapura. Tujuannya membantu BUMN berekspansi ke seluruh dunia.

"Kami sekarang menjajaki lebih banyak kemitraan antara Indonesia dan pemain-pemain global, di antara BUMN dan mitra-mitra strategis di sektor swasta," kata Erick dilansir dari South China Morning Post, dikutip Selasa (11/7/2023).

South China Morning Post memaparkan bahwa keuntungan dari Kementerian BUMN Indonesia naik sebesar 143% di 2022, yang mencapai USD 20 miliar atau setara Rp303,7 triliun rupiah. Hal ini adalah lompatan besar dari total USD860 juta yang dihasilkan di tahun pertamanya menjabat sebagai Menteri BUMN.

Dia mengatakan dengan transformasi ini dapat menambah lapangan pekerjaan serta memungkinkan BUMN untuk berekspansi ke seluruh dunia.

"Melalui transformasi ini, kami bisa menciptakan lapangan kerja, tetapi pada saat yang sama, kami menjadi lebih terbuka dalam mengelola perusahaan kami dan memungkinkan mereka untuk go public," tambah Erick.

Dalam wawancaranya dengan This Week in Asia, Thohir juga membahas soal peningkatan investasi dari pabrikan China dan Eropa, termasuk CATL China dan Volkswagen Jerman, karena Indonesia bercita-cita untuk menciptakan rantai pasokan kendaraan listrik ujung ke ujung di wilayahnya.

"Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, menjadi pemain penting dalam rantai pasok global," ucapnya.

